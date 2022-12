Navaľnyj prišiel s odvážnym tvrdením: Vagnerovci verbujú väzňov do boja, sľubujú im milosť

Šéf Vagnerovej skupiny údajne navštívil väznicu, v ktorej je ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj a do bojov na Ukrajine sa snažil verbovať miestnych väzňov.

Uviedol to v stredu Navaľnyj s tým, že návštevu Jevgenija Prigožina mu opísal "očitý svedok", píše agentúra Reuters. Navaľnyj si odpykáva 11,5-ročný trest za finančný podvod, pohŕdanie súdom a porušenie podmienečného trestu. Západ považuje jeho obvinenia za politicky motivované. Do väznice s prísnym režimom v meste Melechovo vo Vladimirskej oblasti ho presunuli v polovici júna 2022 z väznice v meste Pokrov. Prigožin mal ponúkať väzňom milosť, ak s Vagnerovcami prežijú v bojoch aspoň šesť mesiacov. Ponuku údajne prijalo 80-90 väzňov.

Prigožin návštevu nepotvrdil a prostredníctvom svojej tlačovej služby uviedol, že na ponuke "druhej (životnej) šance" väzňom nevidí nič zlé. "Nikto nemôže človeka zbaviť práva na obranu vlasti, matky či rodiny všetkými dostupnými prostriedkami," uviedol. Reuters pripomína, že v septembri sa v médiách objavili zábery, ako Prigožin verbuje odsúdencov vo väznici v meste Joškar-Ola v ruskej Marijskej republike.

Prigožin, známy aj pod prezývkou Putinov kuchár, sa vypracoval na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz viac zasahuje aj do politiky. V septembri sa priznal k založeniu žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá pôsobí v Sýrii, Afrike aj na Ukrajine. Nedávno pripustil, že zasahoval do volieb v USA a plánuje v tom pokračovať. Vagnerova skupina sa vo vojne na Ukrajine stáva čoraz významnejšia a zapojila sa aj do dlhotrvajúcej bitky o ukrajinské mesto Bachmut, ktoré je epicentrom bojov.

Navaľnyj v stredu na Twitteri napísal, že nábor väzňov odhaľuje, v akom rozklade je krajina. "V Rusku sa pre budúcu porážku v hanebnej vojne ničia právne základy," napísal. Príspevky na sociálnych sieťach zverejňuje prostredníctvom siete právnikov a spolupracovníkov. Prigožin zareagoval, že mnohým Navaľného podporovateľom štát umožnil utiecť do zahraničia. "Mali byť zoskupení do jedného trestaneckého práporu a vydaní mne... A nepochybujte o tom, že by všetci zomreli ako hrdinovia," dodal.