Žena zhodila obrovské množstvo kíl, no ľudia sa jej stále vysmievajú: Vyzeráš ako Kanye West!

Ľudia bývajú obdarení rôznymi črtami. Zatiaľ čo niektorí majú okrúhlejšiu tvár, iní sa rodia s výraznejšími rysmi. Sánka jednej mladej ženy je však natoľko výrazná, že sa jej začali ľudia na internete posmievať a prirovnávať ju k americkému rapperovi Kanyemu Westovi.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako píše portál The Sun, fitness nadšenkyňa Josie-Kris zhodila obdivuhodných 70 kíl a pravidelne pridáva na TikTok videá. Niektorí ľudia ju v reakcii na to začali obviňovať, že na svojom profile klame, pretože má stále okrúhle a plné líca. Mladá žena na to reagovala teraz už virálnym videom, v ktorom zapózovala z viacerých uhlov.

Zatiaľ čo jej tvár vyzerá spredu plnšie, z profilu vyzerá podstatne štíhlejšie, s výraznou sánkou. V komentároch opäť reagovalo nespočetné množstvo internetových trollov, ktorí sa Josie-Kris posmievali. „Lol, skutočne som si myslel, že používaš filter,“ napísal jeden. „Máš štruktúru tváre ako Kanye,“ vysmieval sa ďalší. Iný ju zase prirovnal k postavičke z hry, ktorá sa vyznačuje hranatou tvárou.