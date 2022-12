Chlapík vymyslel geniálny spôsob, ako ušetriť za energie: Pozor, nemôže si to dovoliť každý!

Colin Furze si pod svojím domom postavil masívny tunel. Dôvod? Počas horúcich letných dní sa v ňom môže schladiť a počas tých zimných je v ňom, naopak, teplejšie.

Ako píše The Sun, Colin na TikToku zverejnil video, v ktorom sa pochválil svojím projektom. „Pamätáš si, že v lete bolo 40 stupňov a ja som ťa zobral do tunela, kde bolo asi 16 či 17 stupňov? Bolo to naozaj skvelé,“ povedal vo videu. Dodal, že keď je vonku mráz, v tuneli je teplotný rozdiel okamžitý. Zároveň ukázal na teplomer, podľa ktorého bola teplota v tuneli 14 °C.

„Tu dole je teplo, čo dokazuje vetracie potrubie, ktoré vedie na povrch. Všetok horúci vzduch odtiaľto vyjde na strechu, kde zamrzne. Vďaka tomu sa tu udržuje teplo. Všetci by sme mali žiť pod zemou, kde je konštantná teplota,“ uviedol Colin. Mnohých z komentujúcich skutočne presvedčil. „Veľmi pôsobivé,“ napísal jeden, zatiaľ čo ďalší dodal: „Váš tunel je teplejší ako môj dom.“ No a čo vy? Pristali by ste na prebývanie pod zemou?