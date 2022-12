Trapas, ktorý by nechcela zažiť žiadna nevesta: To naozaj sa ženích na svadbu obliekol takto?!

Väčšina ľudí sníva o svojom dokonalom svadobnom dni roky predtým, ako k nemu dôjde. Jeden ženích si však z toho veľkú hlavu nerobil.

Pár šokoval internet svojou svadobnou fotografiou. Zatiaľ čo nevesta bola oblečená v krásnych bielych šatách a v rukách držala kyticu, ženích vyzeral, ako by sa obliekol s kamarátmi na pivo, píše portál The Sun. Na sebe mal kapsáčové šortky, čierne tričko s potlačou elektrických gitár a staré tenisky s bielymi ponožkami.

Ženíchov outfit bol taký zlý, že väčšina komentujúcich povedala, že ho mala nevesta nechať pri oltári. „Chápem, že niektorí muži zrejme nemajú zmysel pre módu alebo ich nikdy nenaučili, ako sa obliekať. Ale je to svadba, môžu ísť do obchodu s pánskym oblečením, povedať tam predavačke, aká je príležitosť a kúpiť či požičať si nejaký oblek. Ale nie, on chcel byť pohodlný,“ uviedol komentujúci.