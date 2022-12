Na Čínu sa valí covidové tsunami: Desivé prognózny s miliónmi mŕtvych! Pohltí svet ďalšia vlna?

Valí sa na nich covidové tsunami! Situácia v Číne sa po uvoľnení opatrení rapídne zhoršuje. Americký epidemiológ očakáva, že v najbližších troch mesiacoch sa nakazí 60 percent obyvateľov Číny a tamojšia vlna sa môže opäť rozšíriť aj do sveta.

Čínska vláda dlho presadzovala nulovú toleranciu proti covidu a už po pár prípadoch zavádzala tvrdé lokálne lockdowny. Proti tomu sa však čoraz viac búrili ľudia, a tak opatrenia uvoľnili. Lenže Číňania si nestihli vytvoriť žiadnu prirodzenú imunitu, a tak na nich vírus udrel plnou silou. Americký epidemiológ čínskeho pôvodu Eric Feigl-Ding bije na poplach. V nasledujúcich 90 dňoch podľa neho umrú milióny ľudí. Počet nakazených sa totiž zdvojnásobuje nie v priebehu dní, ale v priebehu hodín.

Erica Feigl-Dinga v minulosti kritizovali za to, že jeho predpovede sú príliš poplašné, no on svoje najnovšie tvrdenia podporil aj videami. Vidno na nich preplnené nemocnice, kde je v izbách natlačené lôžko vedľa lôžka a mŕtve telá čakajú na odvoz popri stenách na chodbe. Inde ľudia čakajú v dlhom rade na mieste, kde sú ešte dostupné nejaké lieky. Čínu v minulosti obviňovali, že zatajovala skutočný počet obetí covidu. Aj teraz hlásia pohrebníctva a krematóriá obrovský nápor práce.