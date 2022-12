Desivý zážitok v horúcom raji: Keby potápač vedel, čo ho čaká v hlbinách mora, nikdy by tam nevliezol

Dovolenka, na ktorú nezabudne! Alex (31) si užíval slnečné septembrové lúče a priezračné more, ktoré obmýva horúci Egypt. Dovolenkový raj sa pre mladíka však behom sekundy stal destináciou, do ktorej sa už dozaista nevráti.

Alex sa spolu so skupinou ďalších 7 ľudí vybral potápať a spoznávať hlbiny mora. Keby vedel, čo ho tam čaká, radšej by sa adrenalínového zážitku vyvaroval. Ako prvé znamenie, že so spoločníkmi v mori nie sú vítaní, mohol byť silný prúd, pre ktorý museli potápači zmeniť smer. Práve vtedy došlo k osudnej chybe, pre ktorú skončil Alex so škaredým zranením.

Skupina preplávala nad ikrami a samec ryby známej ako "triggerfish" okamžite zareagoval. Jeho strach pocítil Alex priamo na tele. "Myslel som si, že som v pohode, pretože tá ryba odplávala. Keď som pokračoval za zvyškom skupiny, zahryzla sa mi do nohy," opísal chvíle strachu mladík pre Daily Star s tým, že jeho krik muselo byť počuť i pod vodou. "Uhryznutie zanechalo modrinu a ranu v tvare zubov, čo bolo celkom zábavné," povedal už o niečo pozitívnejšie nádejný potápač.

Tento druh ryby je spravidla agresívny, to a najmä vtedy, keď si stráži svojich potomkov. Nanešťastie, Alex to zistil na vlastnej koži.