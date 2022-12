Peklo na českej diaľnici kvôli poľadovici: Zranili sa desiatky ľudí, cestu zatvorili v oboch smeroch

Pondelkové nehody na diaľnici D6 pri Lubenci na Lounsku si vyžiadali okolo 40 zranených, z toho zrejme päť osôb utrpelo zranenia vážne.

ČTK to povedal hovorca krajských záchranárov Prokop Voleník. Diaľnica zostáva uzavretá v oboch smeroch, na Prahu aj na Karlove Vary. Zrazilo sa tam 14 vozidiel, medzi nimi dva autobusy a dve nákladné autá, povedala ČTK hovorkyňa polície Ilona Gazdošová. Ústecký kraj sa podľa záchranárov premenil na poľadovicu, k desiatkam udalostí vychádzajú od popoludnia zdravotníci, policajti a hasiči. "Máme tam hlásených sedem nehôd, ale zatiaľ nie je jasné, či do seba autá narazili postupne, alebo sa tam stalo niekoľko jednotlivých nehôd," uviedla Gazdošová. Povedala, že sa autá zrazili na trojkilometrovom úseku. Na mieste zasahujú záchranári z Ústeckého, Karlovarského, Plzenského a Stredočeského kraja. Dvoch zranených transportoval do nemocnice vrtuľník. "Sú posilnené hliadky nielen dopravnej, ale aj poriadkovej polície," doplnila hovorkyňa.

Hasiči vyšli k 13 dopravným nehodám. "Hasiči pri príchode zabezpečia miesto nehody, poskytujú pomoc zraneným osobám, vykonávajú protipožiarne opatrenia, upratovanie vozovky a ďalšie činnosti potrebné na likvidáciu udalosti," povedal ČTK hovorca krajského hasičského zboru Milan Tabi. Polícia podľa Gazdošovej vyjazdila tiež k niekoľkým desiatkam nehôd. Havárie sú hlásené vo všetkých okresoch v regióne.

Kvôli poľadovici a silnému mrazu vydali meteorológovia výstrahu s vysokým stupňom nebezpečenstva pre Ústecký kraj a časti Karlovarského a Libereckého kraja. Platí do polnoci. O stupeň nižšia výstraha pred ľadovkou platí v rovnakom čase aj v ostatných regiónoch Čiech.