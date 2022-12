Rozhodnutie EÚ po cenovom strope rozzúrilo Moskvu: Hrozivé vyjadrenie prezidenta Putina

Pondelkové rozhodnutie krajín Európskej únie obmedziť ceny plynu v prípade ich výrazného rastu je podľa Moskvy neprijateľné.

Je to útok na trhové ceny, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom agentúra Reuters. Dvadsaťsedmička dohodou, ktorú majú členské krajiny začať uplatňovať 15. februára, reaguje na prudký nárast cien plynu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Moskva už dopredu varovala, že ak EÚ zavedie cenový strop, zaplatia za to obyvatelia štátov podporujúcich toto opatrenie. Ruský prezident Vladimir Putin dokonca pohrozil zastavením dodávok energií a varoval, že Západ bude v zime mrznúť. Krajiny EÚ však tvrdia, že sú na tohtoročnú zimu pripravené.

Rusko je po Saudskej Arábii druhým najväčším vývozcom ropy a najväčším vývozcom zemného plynu na svete. Ak by dodávky surovín zastavilo, pravdepodobne by to otriaslo svetovým trhom s energetickými surovinami, napísala už skôr Reuters. To by znamenalo, že by sa svetová ekonomika musela vysporiadať s ešte vyššími cenami ropy a plynu ako doteraz.

Krajiny EÚ počítajú s tým, že sa cenový strop automaticky aktivuje v prípade, že cena termínových kontraktov na kľúčovom virtuálnom trhu Title Transfer Facility (TTF) tri dni v rade prekročí 180 eur za megawatthodinu (MWh). Zároveň musí jej rozdiel oproti priemernej svetovej cene skvapalneného zemného plynu (LNG) predstavovať najmenej 35 eur.