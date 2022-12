Matku na sociálnej sieti čakalo prekvapenie: Po tomto už nebudete zdieľať fotky svojich detí ani vy

Po tomto si už dvakrát premyslíte, či budete svoju ratolesť zdieľať na sociálnych sieťach. Jedna matka totiž prestala uverejňovať fotografie svojich detí online po tom, čo celej jej rodine istý podvodník ukradol identitu.

Meredith Steele žije spolu so svojím manželom Markom Steelom a ich dvomi deťmi. Veselé rodinné fotografie vždy rada zdieľala na Instagrame. Tomu však už nadobro odzvonilo. Zažila šok, aký si nepraje zažiť žiadny rodič. Uvidela totiž svoje vlastné rodinné fotografie na úplne cudzom profile, ktorý ich prezentoval ako svoje. Takmer každá fotografia, ktorú matka zverejnila sa nachádzala aj na falošnom profile. Zmenil len mená rodinných príslušníkov.

Meredith okamžite nahlásila tento účet na Instagrame, no údajne sa im ho nepodarilo odstrániť. Následne teda profil zablokovala, aby už nemohol mať prístup k jej obsahu. Ihneď aj vymazala všetky fotografie svojej rodiny zo sociálnych sietí. Teraz tvrdí, že tento zážitok ju prinútil zamyslieť sa nad nadmerným zdieľaním svojho súkromia sociálnych sieťach.

Svoj účet na platforme má napriek incidentu stále aktívny, no fotky svojich detí zdieľa už len s prekrytím tváre. Pre portál Yahoo News povedala: „Bolo to strašné. Deti mali nové mená a nové identity. Bolo to, akoby sa hral s bábikami, ale bábiky boli moje deti." Meredith a jej rodina sa stali obeťou takzvaného „digitálneho únosu“. Je to fenomén, pri ktorom ľudia kradnú váš online zdieľaný obsah a prezentujú ho ako svoj. Pri digitálnom únose podozriví ukradnú identitu svojich obetí žijú ich falošný život online.