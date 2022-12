Mazaniu účtov na Twitteri neodzvonilo: Tieto kontá sa môžu s platformou nadobro rozlúčiť!

Firma, ktorej novým vlastníkom je miliardár Elon Musk, to dnes oznámila na svojom účte Twitter Support. Týka sa to aj obsahu, v ktorom sú odkazy alebo užívateľské mená k platformám Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr a Post.

Povolené zostanú takzvané krížové príspevky. Teda také, ktoré pochádzajú z akejkoľvek inej platformy a smerujú na viac iných platforiem. Odkazy a užívateľské mená na sociálne platformy, ktoré Twitter na zozname nepovolených platforiem výslovne neuvádza, jeho novú politiku neporušujú. Podrobnosti firma uvádza v on-line príručke.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.