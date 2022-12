Z vyjadrení USA mrazí: Stačí málo a Rusko rozpúta pekelnú jadrovú vojnu

Blíži sa čas na vyjednanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko vzniku ďalšej zničujúcej svetovej vojny, no sny o ponížení alebo rozpade Ruska by mohli viesť k rozpútaniu jadrového chaosu.

Uviedol to bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger v článku zverejnenom v časopise The Spectator, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy denníka The Guardian.

Kissinger (99) je jedným z architektov politiky "détente", ktorá v čase studenej vojny prispela k zníženiu napätia medzi Spojeným štátmi a Sovietskym zväzom. Bol ministrom zahraničných vecí USA vo vláde amerických prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda a od roku 2000 sa niekoľkokrát stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

"Blíži sa čas, keď sa bude stavať na strategických zmenách, ktoré už boli dosiahnuté, a na ich integráciu do novej štruktúry, ktorá bude smerovať k dosiahnutiu mieru prostredníctvom rokovaní," napísal Kissinger v článku s názvom "Ako sa sa vyhnúť ďalšej svetovej vojne".

Kremeľ pritom uvádza, že Ukrajina musí uznať ruskú anexiu jej južných a východných administratívnych celkov. Ukrajina naopak v rámci mierovej dohody žiada odchod všetkých ruských vojakov z ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.