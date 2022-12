Zákulisie najočakávanejšieho filmu roka: Herci šli za hranice vlastných síl! Budete čumieť, čo uniklo z natáčania

Je to už trinásť rokov, čo predstavil oscarový režisér James Cameron filmovým divákom svet, aký ešte nevideli, vo svojom úžasnom dobrodružstve Avatar. Teraz, po mnohých odkladoch, konečne prišlo do kín mimoriadne očakávané pokračovanie najziskovejšieho filmu všetkých čias.

Žáner: akčný, sci-fi

akčný, sci-fi Koho môžete vidieť: Sama Worthingtona (Chatrč), Zoe Saldanu (Colombiana), Sigourney Weaver (Votrelec), Kate Winslet (Titanic)

Sama Worthingtona (Chatrč), Zoe Saldanu (Colombiana), Sigourney Weaver (Votrelec), Kate Winslet (Titanic) O čo ide: Dej sa odohráva po viac ako desiatich rokov od udalostí z prvého filmu. Jake Sully a Neytiri sú milujúci rodičia, ktorí robia všetko pre to, aby ich rodina zostala pohromade. Keď ich nepredvídané udalosti vyženú z ich domova, Sullyovci cestujú naprieč rozľahlými končinami mesiaca Pandora a nakoniec utečú na územie patriace klanu Metkayina, ktorý žije v harmónii s okolitými oceánmi.

Zo zákulisia

Natočiť pokračovanie najúspešnejšieho filmu všetkých čias je náročná výzva, no James Cameron už predtým napísal a režíroval dve z najobľúbenejších pokračovaní všetkých čias: Votrelci a Terminátor 2: Deň zúčtovania. Po úspechu Avatara sa Cameron a jeho producentský partner Jon Landau rozhodli pre nezvyčajný krok a zvolali kľúčových vedúcich pracovníkov na takzvaný technologický samit.

„Nemyslím si, že by tento film mohol vzniknúť, keby sme toto cvičenie neuskutočnili,“ hovorí Cameron, ktorý si medzičasom k pokračovaniu spravil 1 500 strán poznámok a uvedomil si, že existuje viac ako jeden príbeh, ktorý sa dá porozprávať. Spolu s elitnou skupinou hollywoodskych scenáristov pretvoril vlastné poznámky až do štyroch filmov, ktoré by teraz mali kraľovať kinám v dvojročných odstupoch. Všetky boli veľmi ambiciózne, ale točili sa okolo jednej hlavnej témy: dôležitosti rodiny.