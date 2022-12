V krajine po uvoľnení opatrení opäť zúri covid: Nedostatok liekov a... Ako s týmto zabojujú?!

Čína bojuje s rýchlym šírením covidu, ktorý vedie k veľkému nedostatku liekov a ukazuje na nepripravenosť režimu, ktorý nedávno zásadne zmenil svoju proticovidovú stratégiu.

Problémy v lekárňach, kde sa vypredali lieky proti nachladnutiu a testy na covid-19, hlásia obyvatelia Šanghaja, Šen-čenu i ďalších miest. Upoznornil na to web denníka Financial Times. Na sociálnych sieťach sú k videniu fotografie, ktoré dávajú do kontrastu dlhé rady pred lekárňami a inak prázdne ulice.

Šírenie nákazy podľa FT zastavilo normálny život menej ako dva týždne po tom, ako Peking opustil politiku takzvanej nulovej tolerancie a s ňou súvisiace prísne opatrenia. Tá vyvolala na čínske pomery rozsiahle protesty v uliciach, pri ktorých niektorí dokonca požadovali odstúpenie prezidenta Si Ťin-pchinga.

Vo veľa mestách ľudia radšej zostávajú doma, ako aby sa nakazili. Mnohomiliónová Šanghaj aj niektoré ďalšie mestá oznámili, že od pondelka bude výučba v školách znovu online.

Napríklad Lindsay Fengová denníku povedala, že v jej šanghajskom panelákovom dome sa za posledných desať dní co vidom nakazilo osem z 21 susedov. "Teplotu už nemám, ale prehĺtam žiletky," prehovorila Lindsay o neuveriteľných bolestiach.

Majiteľ lekárne v juhočínskom Šen-čene priznal, že mu došli lieky na vysokú teplotu a nachladnutie. "Žiadam o ďalšie dodávky dva týždne, ale výrobcovia moje objednávky stále odkladajú," posťažoval sa. Keď to bude možné, vyzdvihne si lieky sám, pretože všetci vodiči zásobovania podľa neho mali pozitívny test.

Presné a spoľahlivé čísla o rýchlosti šírenia covidu-19 v Číne sa podľa FT hľadajú ťažko. Oficiálne krajina v sobotu hlásila len 2028 nových lokálne nakazených. Neoficiálne odhady sú ale dramaticky vyššie. Amatérsky štatistik Čchen-čchin, ktorého číslam sa v krajine dostalo veľkého ohlasu, vychádza z toho, že len v piatok sa v Číne objavilo na 40 miliónov nových prípadov. Krajina má asi 1,4 miliardy obyvateľov.