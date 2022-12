Bývalý český minister prirovnal Rusko k Nemecku: Čaká ho rovnaký koniec! Nepozná svoje hranice, tvrdí

Bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg očakáva, že Rusko sa v dôsledku vojny proti Ukrajine rozpadne a v Ruskej federácii bude pokračovať proces dekolonizácie. Každá imperiálna mocnosť musí zažiť svoju veľkú porážku, aby sa mohla opäť vrátiť k normálnemu mysleniu, povedal v rozhovore pre rakúske nedeľné noviny Presse am Sonntag

"Proces dekolonizácie bude v Ruskej federácii pokračovať. Rusko sa rozpadne. Veľké časti sa osamostatnia hneď, ako to bude možné," povedal Schwarzenberg. V tejto súvislosti prirovnal Rusko k Nemecku, ktoré sa zo svojho imperializmu "vyliečilo" až porážkou v druhej svetovej vojne.

Od 15. storočia, zdôraznil Schwarzenberg, sa Rusko "neustále rozrastá". Poukázal tiež na to, že pre generáciu súčasného šéfa Kremľa Vladimira Putina bol rozpad Sovietskeho zväzu "najväčšou katastrofou 20. storočia", ktorú chce Putin "napraviť". "Tragédiou Ruska je to, že nepozná svoje hranice. Každá imperiálna mocnosť musí zažiť svoju veľkú porážku, aby sa mohla opäť vrátiť k normálnemu mysleniu," dodal.

Na vysvetlenie potreby podpory Ukrajiny použil aj historické analógie. "V minulosti sa opakovane objavovala myšlienka, že malé národy by sa mali láskavo obetovať pre tie väčšie. Či už to bol Mníchov 1938 alebo Jalta 1945. Toto myslenie nás však už viackrát priviedlo ku katastrofám," varoval Schwarzenberg. Povedal, že si vie predstaviť Ukrajinu ako člena EÚ, ale zatiaľ neverí v jej integráciu do NATO.

Naopak, bývalý český minister zahraničných vecí si vo vzťahu k Rusku vie predstaviť zopakovanie situácie po roku 1945, keď sa Nemecko "pomerne rýchlo integrovalo do Západu". Dokonca aj porazení Rusi by podľa neho mohli byť pre Západ potrební "ako spojenci proti Číne".

Schwarzenberg prirovnal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k bývalému americkému prezidentovi Ronaldovi Reaganovi, ktorý sa zaslúžil o výrazné ukončenie Sovietskeho zväzu a jeho nadvlády vo východnej Európe. "Obaja prezidenti, ktorí zmenili dejiny, začínali ako herci a svoju úlohu naplno splnili až neskôr ako politici: Ronald Reagan a Volodymyr Zelenskyj," myslí si Schwarzenberg.