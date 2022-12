Jan spôsobil hotovú hystériu: Čo to, preboha, na pláži odfotil?!

Jan Vorster (62) počas prechádzky po pláži narazil na odumreté rastliny. Okamžite si spomenul na dôsledky klimatickej krízy a chcel sa so svojou myšlienkou podeliť s verejnosťou. Avšak jeho prvotný zámer nevyšiel.

Ako o tom informoval portál nypost.com, Juhoafričan vyvolal na Facebooku poriadny rozruch. Hrozivo vyzerajúce fotografie vznikli v mužovom rodnom meste Still Bay v Západnom Kapsku pri východe slnka. Najprv chcel upozorniť na klimatickú krízu, no jeho príspevok na internete vzbudil hystériu.

Jan, ktorý pracuje ako robotník v poľnohospodárstve nafotil mŕtve rastliny aloe vera, ktoré zoradil tak, aby pripomínali príšery s chápadlami. Použil to ako metaforu toho, že ľudia vnímajú tieto rastliny ako mimozemšťanov, ale v skutočnosti sú to práve ľudia, ktorí kazia svet. Niektorí používatelia to však zobrali doslovne a úkaz si spojili s rozhlasovou reláciou Orsona Wellesa "Vojna svetov" z roku 1938.

V komentároch sa okamžite objavili zdesené reakcie. Ľudia, ktorí chceli na danej pláži stráviť dovolenku, už o tom nechceli ani počuť. Janovi pribúdalo množstvo správ o tom, či sú stvorenia na fotkách nebezpečné, a kedy vychádzajú z mora. Neupokojilo ich ani vysvetlenie autora, ako, a za akým účelom fotografie vznikli. Zasiahnuť musel aj environmentálny vedec, ktorý uviedol veci na pravú mieru.