Mladík po desivej zrážke bojoval o život: Mama je zúfala! Dalo sa nešťastiu predísť?

Bradley Thompson (17) spadol z bicykla následkom nárazu do koreňa stromu. Incident sa odohral v anglickom meste Kent. Nemal na sebe helmu a zrejme i preto má zlomenú lebku a rebrá. Jeho mama Simone (40) upozorňuje verejnosť, aby nepodcenila dôležitosť ochrannej prilby.

Bradley pracuje ako kuchár v miestnom podniku. V čase incidentu bol na ceste do práce, informuje denník Daily Mail. Svojej mame sľúbil, že si zoberie prilbu, ale nakoniec si ju zabudol v detskej izbe. Koleso bicykla narazilo do koreňa stromu na lesnej cestičke. Náraz ho vymrštil do vzduchu. Mladík utrpel krvácanie do mozgu, zlomeninu lebky a polámal si chrbticu a rebrá.

Lekári ho na mieste ošetrili pred tým, ako sa dostavili hasiči, ktorí ho vyniesli von z lesa. Keďže Bradley utrpel poranenia chrbtice, hasiči museli byť mimoriadne opatrní a celý proces trval vyše dvoch hodín. Následne ho previezli do nemocnice Farnborough, kde sa zotavoval 4 dni. Doktori uviedli, že chlapec mal obrovské šťastie v nešťastí. Simone sa podelila so záberom, na ktorom vidno nepeknú prasklinu na lebke jej syna. Urobila tak, aby varovala ostatných.

“Cestoval do práce po boku svojho brata a kamaráta. Keď vyšiel z pola, narazil do stromu. Nefungovali mu brzdy, a preto vyletel do vzduchu. Pristál na svojom bicykli a pedál mu vrazil do chrbta, čo mu poškodilo chrbticu. Krvácal z nosa, prišlo mu zle. Harrison vedel, že niečo nie je v poriadku a hneď zavolal záchranku. Harrisona to položilo, vystrašilo ho to,” prezradila ustráchaná matka Simone.

Bradley má prísny zákaz chodiť na bicykel do konca apríla, kým mu neprídu výsledky s konštatovaním, že všetko je v poriadku. Simone dúfa, že tento hrozivý zážitok bude pre Bradleyho a Harrisona odstrašujúci príklad a už budú nosiť ochranné helmy, ako im vždy prízvukovala.