V oblasti Machu Picchu uviazlo 5000 turistov: Letisko zatvorili, vlaky nepremávajú

Približne 5000 turistov uviazlo v peruánskom meste Cusco, ktoré je hlavným východiskovým bodom výprav k ruinám inkského mesta Machu Picchu.

Miestne medzinárodné letisko je totiž od pondelka uzavreté v dôsledku násilných protestov proti zosadeniu peruánskeho prezidenta Pedra Castilla, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP. "V meste Cusco je uviaznutých 5000 turistov, čakajú v hoteloch na obnovenie letov," uviedol pre AFP Darwin Baca, starosta mestečka Aguas Calientes (Machu Picchu-Pueblo), ležiaceho neďaleko svetoznámej pamiatky.

Medzinárodné letisko v Cuscu je tretím najväčším v Peru. Mimo prevádzky je od pondelka, keď sa ho pokúsili obsadiť protivládni demonštranti, ktorí v meste taktiež zablokovali viacero dôležitých ciest. Od utorka nepremávajú ani vlaky na časti trate spájajúcej oblasť Machu Picchu s vyše 100 kilometrov vzdialenou regionálnou metropolou Cusco.

Z mestečka Aguas Calientes pod masívom Machu sa preto aktuálne nemôže dostať zhruba 800 turistov pochádzajúcich z rôznych krajín, napríklad z USA, Mexika, Španielska, Izraela či Belgicka. Miestni predstavitelia sa v tejto situácii obrátili na peruánsku vládu, aby poskytla vrtuľníky na evakuáciu zahraničných návštevníkov.

Približne 200 turistov, prevažne z USA a európskych krajín, sa vydalo peši popri železničnej trati spod Machu Picchu do 30 kilometrov vzdialeného mesta Ollantaytambo, odkiaľ by sa mohli dostať vlakom do Cusca. Nie je však jasné, kedy dôjde k obnoveniu prevádzky tamojšieho letiska, odkiaľ by zahraniční návštevníci mohli odletieť do Limy a ďalej do svojich domovských krajín.

Peruánske úrady vyhlásili v stredu na celom území krajiny 30-dňový výnimočný stav v súvislosti s vlnou násilných protestov a nepokojov, ktoré si vyžiadali už najmenej 18 mŕtvych a 340 zranených demonštrantov aj policajtov. V uliciach peruánskych miest protestujú a stavajú barikády rozhorčení stúpenci bývalého prezidenta Pedra Castilla, ktorý bol minulý týždeň odvolaný z funkcie a zatknutý pre podozrenia z korupcie a pokus rozpustiť parlament. Komplex Machu Picchu v peruánskych Andách patrí medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO a je hlavnou turistikou atrakciou Peru.