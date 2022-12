Blondína si myslela, že opuchla z botoxu: Zdrvujúca pravda jej však obrátila život naruby

Britke Jill Kenton sa zdravotný stav začal zhoršovať na jeseň minulého roka. Z ničoho nič totiž začala pociťovať vysychanie ľavého oka a celá tvár jej opuchla.

Spočiatku si myslela, že ide o vedľajšie účinky botoxových injekcií, ktoré absolvovala. Pravda však bola omnoho horšia! Keď jej príznaky pretrvávali, rozhodla sa vyhľadať odbornú pomoc. Z toho, čo jej lekári diagnostikovali bola zdrvená. Oznámili jej totiž, že má nádor na mozgu.

Jill spočiatku informovali, že bude musieť podstúpiť rozsiahlu operáciu. Väčší šok však nastal, keď Britke oznámili, že nádor má v mozgu už 10 rokov. Po týchto zisteniach sa jej zrútil svet. Celú situáciu prehodnocovala a nakoniec sa rozhodla operáciu nepodstúpiť. Namiesto toho chodí na pravidelné skeny a kontroly zraku.

Jej nádor mal rozmery 6x5 centimetrov, stále rástol a rozdrvil jej aj optický nerv. Napriek tomu stále odmieta podstúpiť operáciu. Počas nej by jej museli rozrezať celú hlavu od ucha k uchu a odstrániť kus lebky. Následne by jej namontovali do hlavy platňu, ktorá by jej lebku zakryla. Navyše jej nedokázali zaručiť, že popritom dokážu zachrániť aj jej zrak.

Napriek trpkej diagnóze Britka nestráca nádej. Spolupracuje s charitatívnou organizáciou Brain Tumor Research, aby sa podelila o svoj príbeh v nádeji, že pomôže ostatným. Je pre ňu dôležité zvýšiť povedomie o mozgových nádoroch. Ako sama tvrdí, ak sa neinvestuje do výskumu, ktorý by zlepšil možnosti liečby a pomohol nájsť liek, jej vyhliadky sú bezútešné.