Ospalý vodič sadol za volant a spôsobil tragédiu: To, čo urobil pred jazdou, vás zarazí!

Vodič dodávky sa aj napriek pocitu únavy rozhodol sadnúť za volant. Spôsobil tým obrovskú tragédiu, pri ktorej prišla o život nevinná žena.

Nicola Frost († 40) z britského Essexu bola na mieste mŕtva, keď sa dodávka vodiča Piotra Bebacza zrazila s nákladným autom a následne narazila do jej vozidla. Okoloidúca sanitka ihneď zastavila na pomoc, no už bolo neskoro. Zranenia matky boli príliš rozsiahle a na mieste bola vyhlásená za mŕtvu. 38-ročný muž sa pred súdom priznal, že za jej smrť môže jeho bezohľadná a nebezpečná jazda. Za tento čin poputuje na 40 mesiacov do väzenia.

Za Nicolou smúti celá rodina. Zronený manžel nedokáže uveriť, že život jeho lásky vyhasol len pár metrov od ich domova. Za jej smrť viní neprimeranú jazdu vodiča dodávky. Ten podľa súdu pred jazdou vypil približne 6 káv a pri poslednej zástavke si dal do kávy až 14 lyžičiek cukru. Údajne bol po tejto dávke presvedčený, že jazdu zvládne, a tak v nej aj pokračoval.

Bola to však osudová chyba. Podľa polície vodič dodávky počas jazdy niekoľkokrát vybočil zo svojej vozovky. Táto bezohľadná jazda viedla k tomu, že jeho dodávka narazila do nákladného auta, od ktorého sa odrazila a vrazila do vozidla nebohej pani Frostovej. Samotný vodič dodávky svoje konanie ľutuje. Priznal, že únavu nemal zapíjať kávou, ale mal radšej zastaviť a oddýchnuť si. Predtým, ako ho odviedli do cely, sa Bebacz ospravedlnil rodine pani Frostovej.