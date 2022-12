Európska únia dospela ku kompromisu: Takto na tom bude prístup Maďarska k eurofondom či financovanie Ukrajiny

Na twitteri to oznámilo české predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré hovorí o potvrdení "megadohody". Tá bola prvýkrát ohlásená v pondelok, na poslednú chvíľu ju ale ohrozili výhrady Poľska k daňovej zložke. "Členské krajiny schválili kompromis o 18 miliardách pre Ukrajinu, minimálnej dani pre veľké korporácie, maďarskom pláne obnovy a odolnosti a o rozpočtovej kondicionalite. Písomná procedúra je teraz ukončená," uvádza české predsedníctvo.

🇪🇺 #EUCO | ⚡⚡⚡ Megadeal confirmed! EU member states approved a compromise on €18 billion for #Ukraine, minimum #tax for big corporations, #Hungary’s #RRP & budget #conditionality. Written procedure has now concluded. #EU2022CZ delivers right up to the last minute! pic.twitter.com/NVvdI2ozEA