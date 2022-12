Padla dohoda: Európska únia uvalí na Rusko už deviaty balík sankcií! Čoho sa budú týkať?

Veľvyslanci krajín Európskej únie sa vo štvrtok večer zhodli na novom balíčku sankcií proti Rusku. ČTK to oznámil diplomatický zdroj.

V poradí deviata sada postihov zavádzaných kvôli ruskej invázii na Ukrajinu má okrem iného obmedziť investície do ruského banského priemyslu či vývoz chemikálií a technológií využiteľných na vojenské účely. Sankčný zoznam by sa mal rozšíriť o takmer dve stovky ľudí a subjektov vrátane troch ruských bánk. Štáty musia zhodu ešte formálne potvrdiť písomne, aby sankcie nadobudli platnosť.

Európska komisia navrhla novú sankčnú sadu minulý týždeň a pôvodne sa hovorilo o tom, že by ju mohli schváliť už ministri zahraničia na zasadnutí začiatkom tohto týždňa. Okrem iného kvôli sporom o predchádzajúce sankcie na vývoz ruských hnojív, ktorých prísun do menej vyspelých krajín sveta chceli niektoré únijné štáty zabezpečiť, sa však rokovania o balíčku pretiahli. Veľvyslanci k dohode dospeli až na štvrtkovom zasadnutí prebiehajúcom súčasne so summitom únijných lídrov.

Únia novo počíta s obmedzením vývozu chemikálií, nervovo paralytických látok, elektroniky a IT komponentov, ktoré by Rusko mohlo využiť na vojenské účely. Zákaz exportu sa má týkať napríklad motorov využívaných v dronoch, ktoré Moskva používa na útoky na ruské civilné ciele a energetickú infraštruktúru.