V európskej krajine prešiel revolučný návrh! Parlament odobril platené voľno pre silné menštruačné bolesti

Poslanci dolnej komory španielskeho parlamentu vo štvrtok zahlasovali za návrh zákona týkajúceho sa zavedenia plateného voľna pre ženy, ktoré trpia silnými menštruačnými bolesťami. Ak tento návrh prejde aj v Senáte, Španielsko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá bude ženám poskytovať takéto pracovné voľno.

TASR správu prevzala z agentúry AFP. Poslanci návrh v prvom čítaní schválili 190 hlasmi, proti ich bolo 154 a piati sa hlasovania zdržali. Návrh poputuje teraz do hornej komory parlamentu, Senátu. Ak dôjde k zmenám, vráti sa do ďalšieho hlasovania do dolnej komory. Vláda v Madride návrh zákona schválila ešte v máji.

AFP pripomína, že takéto voľno je pre ženy k dispozícii len v niektorých krajinách sveta, napríklad v Japonsku, Indonézii či Zambii. Navrhovaný zákon má ženám umožniť vybrať si toľko dní takéhoto voľna, koľko budú potrebovať. Tzv. nemocenské im pritom bude hradiť systém sociálneho zabezpečenia, a nie zamestnávateľ.

Ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová tento krok poslancov ocenila slovami, že ide o krok vpred čo sa týka riešenia zdravotného problému, ktorý bol až doteraz ignorovaný. Uznanie týchto záležitostí je podľa jej slov súčasťou práva na zdravie. Dodala, že "bojujeme proti stigmatizácii aj proti mlčaniu".

Podľa španielskej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo trpí vážnymi menštruačnými bolesťami zhruba tretina žien. Návrh tzv. menštruačného voľna však názorovo rozdelil samotnú koalíciu a dokonca aj odbory, konštatuje AFP. Zaznievajú totiž aj hlasy, že by mohlo dôjsť k stigmatizácii žien pri prijímaní do zamestnania, zamestnávatelia by mohli uprednostňovať mužov.

Predmetný zákon je súčasťou širšej reformy reprodukčného zdravia. Navrhovaná reforma zahŕňa aj zmeny zákonov o interrupciách. Rozširuje napríklad interrupčné práva pre dievčatá vo veku 16 a 17 rokov, a to tak, že na podstúpenie takéhoto zákroku už nebudú musieť mať súhlas od rodiča alebo iného zákonného zástupcu.