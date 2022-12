Putin tento rok zrušil svoju tradičnú udalosť: V Kremli zrejme stúpajú obavy o jeho popularitu

Rozhodnutie zrušiť každoročnú tlačovú konferenciu ruského prezidenta Vladimira Putina padlo na poslednú chvíľu kvôli rastúcim obavám, že televíznemu prenosu bude dominovať vojna na Ukrajine.

Napísal to denník The Moscow Times, ktorý sa odvoláva na šesť činiteľov z Kremľa a vlády. O tom, že sa tento rok konferencia neplánuje, informoval v pondelok prezidentov hovorca, dôvody neuviedol. Putin týchto tlačových konferencií usporiadal už sedemnásť. Podľa The Moscow Times sú dôležitou súčasťou ruského politického kalendára a šéfovi Kremľu poskytujú príležitosť ukázať, ako ovláda denné problémy. Tento rok je to prvýkrát za desať rokov, kedy sa tradičná akcia neuskutoční. Konferencia sa nekonala napríklad v čase, keď bol Putin premiérom.

Tento rok podľa denníka v Kremli panovali hlavne obavy z toho, že by Kyjev mohol tesne pred televíznou udalosťou zorganizovať veľký útok. "Nikto nemôže poskytnúť stopercentnú záruku, že sa takýto útok neodohrá," povedal denníku jeden z kremeľských činiteľov. "Prezident si toho bol vedomý a bol to silný argument proti usporiadaniu tlačovej konferencie," dodal.

Prípravy na tlačovú konferenciu pritom boli podľa šiestich činiteľov v pokročilom štádiu. Úradníci si podľa denníka priali zostať v anonymite, aby mohli hovoriť otvorene. "Hovorilo sa o situácii na frontových líniách a ako sa nevyvíja najpriaznivejšie," uviedol kremeľský činiteľ, podľa ktorého sa však všetci domnievali, že Putin si s tým poradí. Minulý mesiac sa však začali medzi najvyššími predstaviteľmi objavovať pochybnosti, píše The Moscow Times.