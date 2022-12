Hrozivé slová ukrajinského ministra Kulebu: Toto chcú Rusi v novom roku podniknúť?!

Ruské sily by mohli byť schopné spustiť veľkú ofenzívu na Ukrajine do konca januára alebo februára budúceho roka aj napriek opakovaným vojenským porážkam a problémom. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.

Moskva už niekoľko týždňov pokračuje v útokoch na civilné ciele, najmä na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. "Myslím si, že potenciál Ruska uskutočniť ofenzívu, možno veľkú ofenzívu, môže byť obnovený niekedy koncom januára, februára. O to sa snažia. A my, samozrejme, robíme všetko možné, aby sme tomu zabránili," povedal šéf ukrajinskej diplomacie novinárom v utorok z protileteckého krytu v centre Kyjeva. Moskva podľa jeho slov stále dúfa, že prelomí obranné línie a prenikne hlbšie na územie Ukrajiny. Odvolal sa na oznámené vojenské odvody v Rusku, výcvik nových brancov a presuny ťažkých zbraní. Úrady nasadili protivzdušnú obranu: V Kyjeve sa ozvali ďalšie výbuchy! Aha, čím Rusi útočili Ciele ruského prezidenta Vladimira Putina sa od februárového rozkazu napadnúť Ukrajinu nezmenili, chce dobyť celé jej územie, doplnil Kuleba. Západ preto vyzval, aby nepočúval "prázdne vyhlásenia z Kremľa", ktorý si neželá mier, ale prestávku v agresii, aby v nej neskôr mohol pokračovať.