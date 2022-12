Ľudia si konečne mohli vydýchnuť: Dve havajské sopky prestali chrliť lávu

Dva havajské vulkány Mauna Loa a Kilauea prestali soptiť, v dôsledku čoho úrady na Havaji znížili stupeň ohrozenia.

V utorok to vyhlásili vedci z Havajského vulkanologického observatória (HVO), ktoré spadá pod americkú geologickú službu USGS. TASR správu prevzala z agentúry AP. AP spresňuje, že sopka Mauna Loa začala chrliť lávu 27. novembra – po 38 rokoch pokoja. Erupcie na sopke Kilauea začali v septembri 2017, len o rok neskôr jej láva zničila 700 obytných budov.

Výbuchy vulkánu Mauna Loa neboli až také nebezpečné, no láva z neho sa zastavila 2,7 kilometra od hlavnej diaľnice na tamojšom najväčšom ostrove Havaj, známom aj ako Veľký ostrov.

HVO uviedlo, že výtlak lávy do krátera Mauny Loy sa v sobotu pozastavil a značne sa znížili aj vulkanické otrasy. "Na základe predchádzajúcej sopečnej aktivity nepredpokladáme, že by sa erupcie obnovili," vyhlásilo observatórium. Dodalo však, že Kilauea by sa mohla opäť aktivovať.