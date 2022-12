Kedysi hudba budúcnosti, teraz realita: Viete si predstaviť mať dieťa na mieru z umelej maternice?!

Ako vystrihnuté zo sci-fi filmu! Ibaže toto môže byť už čoskoro realita. Za nápadom vypestovania detí v umelej maternici stojí biotechnológ Hášim Al-Ghaili (32), pôsobiaci v Nemecku. Radosti, ale aj starosti s príchodom dieťaťa na svet pozná každá rodina. Čo keby však existovala možnosť eliminovať všetko negatívne súvisiace s tehotenstvom?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Al-Ghaili sa domnieva, že tehotenstvo môže byť vyčerpávajúce, bolestivé a niekedy aj celkom nebezpečné. Navyše, množstvo partnerov má v prvom rade čoraz väčší problém vôbec počať potomka. To všetko by podľa neho mohli vyriešiť kontroverzné detské farmy, v ktorých by sa ročne vypestovalo 30-tisíc novorodencov.

Rodičia by si v nich tiež mohli vymodelovať embryo podľa svojich predstáv. Týka sa to tak farby očí, vlasov, výšky či inteligencie, ako aj predchádzania genetickým chorobám. Takto pripravené embryo sa vloží do umelej maternice s plodovou vodou, kde sa mu dostáva potrebnej výživy a kyslíka cez umelú pupočnú šnúru. Vitálne funkcie dieťaťa by boli neustále monitorované, pričom budúci rodičia by si všetky údaje o jeho stave mohli prezerať v aplikácii na svojom smartfóne. V prípade, že by chceli cítiť, ako kope, pomohol by im haptický oblek, ktorý zachytí pohyb dieťaťa a umožní jeho nositeľovi zažiť ho na vlastnej koži. Otázne však sú okrem technologických riešení aj legálne prekážky, najmä, čo sa týka genetických úprav.

EctoLife umelá maternica