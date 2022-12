Definitívny koniec aj poslednej štipky monarchie v krajine? Zomrela údajne posledná havajská princezná († 96)

Podľa agentúry AP Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa síce nemala žiadny oficiálny titul, ale bola živou pripomienkou havajskej monarchie a symbolom havajskej národnej identity, ktorá na ostrove pretrvala aj po tom, ako kráľovstvo v roku 1893 zvrhli americkí obchodníci. Havaj je v súčasnosti 50. štátom USA.

AP objasnila, že Abigailiným prastarým otcom bol írsky obchodník James Campbell, ktorý zbohatol ako majiteľ plantáží s cukrovou trstinou a bol jedným z najväčších vlastníkov pôdy na Havaji. Časť bohatstva nadobudnutého Campbellom zdedila aj Abigail.

Princess Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa died on Sunday at the age of 96. The governor has issued all flags to be flown at half-staff following her passing. Rest in peace, Princess. pic.twitter.com/r153MYmD0A