Žena sa vydala za ducha, teraz to ľutuje: Sila, čo sa malo stať na svadobnej ceste

Umelkyňa (38) z Oxfordshire tvrdí, že sa zamilovala do ducha viktoriánskeho vojaka menom Ewardo. So svojou novou láskou nedávno uzatvorila manželstvo, ale radosť sa podľa jej slov skončila už počas svadobnej cesty.

Ako o informoval portál dailymail.co.uk, speváčka, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Brocarde, na Instagrame minulý týždeň zverejnila video, na ktorom si skladá manželské sľuby so svojím partnerom - duchom viktoriánskeho vojaka. Diváci môžu vidieť, ako žena odpovedá áno za seba, a potom aj za partnera. Nevesta na sebe má gotické čierne šaty a závoj, pričom miesto obradu je vyzdobené radom horiacich sviečok.

Žena tvrdí, že sa spoznali počas búrky, keď nemohla zaspať. Do tej doby na duchov, neverila, ale Edwardo jej otvoril oči. Ešte pred svadbou svojho priateľa prvýkrát "ukázala" verejnosti počas relácie This Morning. Avšak nepotešilo ho to, preto začal vyvádzať, napadol ju, a zároveň zaútočil aj na moderátora s tým, že ho nemá rád. Situácia sa však po chvíli upokojila a budúca nevesta sa priznala má problém nájsť kňaza, ktorý by ich zosobášil.

Moderátor Phil bol odhodlaný prinútiť ducha, aby vykonal nejaký trik. Opýtal sa ho, či môže s niečím pred kamerou pohnúť. Jeho priateľka však zareagovala namiesto neho s tým, aby ho neskúšal. Na záver ešte dodala, že sa obáva o to, aby si jej nastávajúci po vystúpení v televízii svadbu nerozmyslel.

Ako neskôr uviedla na svojom Instagrame, jej obavy sa nenaplnili. S Edwardom mali svadbu v kostole a vybrali sa aj na svadobnú cestu, na ktorej zažila sklamanie. Obvinila svojho manžela z toho, že zničil ich spoločné medové týždne na ostrove Barry vo Walese. Umelkyňa tvrdí, že jej drahá polovička počas celej dovolenky holdovala alkoholu. Keď v minibare neostala žiadna fľaša, Edwardo si objednať 12 fliaš najlepšieho šampanského na izbu a účet nechal zaplatiť svoju novú manželku.