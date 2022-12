Európska únia si zabezpečila dostatok zemného plynu pre terajšiu zimu, ale mohla by čeliť nedostatku plynu o rok, ak Rusko opäť zredukuje dodávky.

Upozornila na to Európska komisia (EK) a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Ak Rusko zredukuje aj tie malé objemy plynu, ktoré stále dodáva do Európy, a dopyt po plyne v Číne sa zotaví z minimálnych úrovní spôsobených lockdownami, EÚ by v roku 2023 mohlo chýbať 27 miliárd kubických metrov plynu, uviedla IEA.

V minulom roku únia spotrebovala 412 miliárd kubických metrov plynu. Informuje o tom web The Guardian.