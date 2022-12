Peskov prehovoril o tom, čoho sa obáva celý svet: Plánuje Rusko meniť jadrovú doktrínu?

Rusko v blízkej dobe neplánuje žiadne zmeny svojej jadrovej doktríny, povedal v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na agentúru Interfax.

Ruský prezident Vladimir Putin na zasadnutí poradnej prezidentskej rady pre ľudské práva minulý týždeň povedal, že vojenská stratégia Ruska určuje použitie jadrových zbraní ako reakciu na jadrový útok. Zároveň poukázal na to, že Spojeným štátom ich jadrová doktrína umožňuje prvý útok jadrovými zbraňami. Putin uviedol, že Rusko musí v tejto súvislosti uvažovať o svojej bezpečnosti.

Podľa ruskej jadrovej doktríny z roku 2020 je nasadenie atómových zbraní možné len vtedy, keď nepriateľ takéto zbrane hromadného ničenia nasadí voči Rusku alebo voči jeho spojencom. Použitie jadrových zbraní Ruskom je možné aj v tom prípade, keď je jeho existencia ohrozená konvenčnými zbraňami, spresňuje DPA.

Po napadnutí Ukrajiny nechal Putin uviesť ruské jadrové sily do zvýšenej pohotovosti. Bolo to vnímané ako hrozba voči USA a štátom NATO, aby sa nezapájali do vojny.