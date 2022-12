Navaľnyj zažíva vo väzení ďalšie problémy: Dozorcovia ma nevedia zlomiť, tak skúšajú toto

Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v pondelok informoval o novej forme psychického nátlaku, ktorému je vystavený zo strany vedenia väzenského tábora, kde si odpykáva trest. Na samotku, kde je za trest na 11 dní, mu pričlenili odsúdeného, ktorý nedodržiava osobnú hygienu.

Na Navaľného príspevok na sociálnej sieti Facebook v pondelok upozornila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR. Politik uvádza, že po tom, ako ho dozorcovia od polovice augusta niekoľkokrát nedokázali zlomiť, zvolili inú metódu a dali mu do cely "bezdomovca". Navaľnyj upozornil, že v malých celách, kde vzdialenosť medzi väzňami je na dĺžku paže, urobí spoluväzeň nedodržiavajúci hygienu "váš život neznesiteľným".

Vedeniu väznice už Navaľnyj medzičasom tlmočil svoje rozhorčenie a o presun do inej cely požiadal aj dotyčný väzeň. Vedenie väznice však ich sťažnosti odmietlo. Vysvetlilo, že presun spoluväzňa do inej cely by bol možný jedine vtedy, ak by bol zo strany Navaľného vystavený fyzickému násiliu.

"Ak ho začnete biť, preložíme ho," citoval Navaľnyj vyjadrenie vedenia väznice. Nateraz Navaľnyj aspoň "vyhrážkami, krikom a dovolávaním sa svedomia" presvedčil svojho spolubývajúceho, aby si začal umývať ruky a tvár. "Pripadám si ako učiteľka v škôlke, kde sú však namiesto detí bezdomovci žijúci pod teplovodom," konštatoval Navaľnyj aj na platforme Twitter.