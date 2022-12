Napätie v Kosove graduje: Srbská premiérka skritizovala NATO! Barikády sú výzvou na mier

Srbská premiérka Ana Brnabičová sa v nedeľu ohradila voči postoju NATO, EÚ a šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, ktorí odsúdili útok na hliadku policajnej a justičnej misie EÚ zameranej na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX) a vyzvali na odstránenie barikád postavených Srbmi na na severe Kosova.

Kým západní partneri označili prehradenie ciest za protizákonné, podľa Brnabičovej sú tieto barikády výzvou na mier a na to, aby medzinárodné spoločenstvo začalo konať. Ako informovala agentúra HINA, Brnabičová vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter kritizovala Brusel, že "sa neozval, keď kosovská polícia porušila bruselskú dohodu tým, že vstúpila do severných, väčšinovo srbských obcí so zbraňami."

Pripomenula predstaviteľom medzinárodného spoločenstva, že nereagovali, keď Srbom boli odopreté ich práva a ich majetok bol konfiškovaný "na výstavbu nelegálnych vojenských základní." "Zaujímate sa len vtedy, keď (Srbi) postavia barikády," dodala Brnabičová.

Kosovský premiér Albin Kurti v reakcii na najnovší vývoj vo vzťahoch Srbska a Kosova povedal, že vyriešená otázka poznávacích značiek a odloženie komunálnych volieb na apríl "nedáva zločineckým gangom na severe Kosova ani najmenší dôvod na to, aby stavali zátarasy na cestách a podnikali násilné útoky na kosovskú políciu". "V spolupráci s NATO a KFOR Kosovo pracuje na rýchlom a pokojnom vyriešení situácie na severe," ubezpečil Kurti na Twitteri.

Dodal, že srbský prezident Aleksandar Vučič a premiérka Brnabičová sa vyhrážajú vojenskou agresiou, keď vyzývajú "srbskú armádu, aby sa vrátila na naše územie." Vučič totiž v sobotu uviedol, že Belehrad v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z roku 1999 požiada jednotky KFOR, aby zabezpečili návrat príslušníkov srbskej armády a polície do Kosova. Pripustil však súčasne, že NATO s najväčšou pravdepodobnosťou nebude súhlasiť.