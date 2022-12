K osídleniu Marsu sme o krok bližšie: Modul Orion sa bezpečne vrátil na Zem

Cieľom tohto nového vesmírneho programu NASA je po vyše 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť dopraviť na povrch Mesiaca astronautov zo Zeme. Táto misia súčasne má byť odrazovým mostíkom pre cesty na Mars, dodáva TASR.

Po tom, čo Orion preletel zemskou atmosférou rýchlosťou 40.000 kilometrov za hodinu, sa táto kapsula bez posádky spustila do vody pomocou troch veľkých červeno-bielych padákov. Po niekoľkých hodinách testov ju vyzdvihne loď amerického námorníctva vo vodách pri mexickom ostrove Guadalupe.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7