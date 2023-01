Napoleonský komplex sa zakladá na pravde, tvrdí štúdia: Nízki muži majú predispozíciu byť psychopatom či narcistom

Páčia sa vám muži s menším vzrastom? Časopis Journal of Sexual Medicine už skôr zistil, že muži pod 175 centimetrov majú častejšie sex a pravdepodobnosť rozvodu je o 32 percent menšia, ako u vyšších mužov, no najnovšia štúdia prináša ich horšiu stránku.

Ako píše portál New York Post, skupina poľských vedcov oznámila, že nízki muži môžu byť v skutočnosti evolučne spojení s tzv. temnou triádou, teda osobnostnými črtami, medzi ktoré patria nedostatok empatie a antisociálne správanie (psychopatia), narcizmus či manipulatívnosť (machiavelizmus).

„Ukázali sme, že nielenže sú ľudia, u ktorých sa prejavujú znaky temnej triády menej spokojní so svojou výškou, ale môže to byť spôsobené tým, že sú v skutočnosti nižší,“ napísali vedci v štúdii publikovanej v časopise Elsevier Personality and Individual Differences. „To nás vedie k presvedčeniu, že behaviorálne syndrómy temnej triády môžu byť prirodzenou súčasťou súboru psychologických systémov, aby ľuďom s nižším vzrastom umožnili lepšie ustáť vo veľkých životných výzvach,“ píšu ďalej.

Základom výskumu bolo skúmanie tzv. Napoleonského komplexu, pomenovaného podľa Napoleona, ktorý si údajne svojou agresiou kompenzoval nízky vzrast. Odborníci tvrdia, že tento mýtus má základy v pravde. Podľa ich teórie sa nízky človek musí presadiť inými spôsobmi, ako svojím fyzickým vzhľadom. Namiesto toho sa stáva „psychologicky impozantným“, tvrdí vedúca autorka štúdie Monika Kozlowska z poľskej univerzity vo Vroclavi.

„Ak sa zdajú silnejší, na ostatných to môže pôsobiť, že sú vyšší, než je skutočnosť. Nižší muži s vlastnosťami, ako je psychopatia, ich môžu použiť na to, aby vyžadovali rešpekt a urobili dojem na partnerky,“ dodala. Stručne povedané, ak váš muž meria pod 175 centimetrov, existuje možnosť, že bude vykazovať znaky psychopata.