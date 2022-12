Krásnu brunetku napadli v autobuse: Nožom jej bolestivo zohavili tvár! Fotografie len pre silné žalúdky

Brazílčanka Stefani Firmová cestovala nočným autobusom do Salvadoru, hlavného mesta spolkového štátu Bahia. O piatej hodine ráno ju pri desivom nevyprovokovanom útoku pravdepodobne napadla žena s nožom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako píše portál Daily Star, 23-ročná študentka ošetrovateľstva počas cesty spala, keď sa zrazu zobudila na veľkú bolesť. Niekto ju dorezal nožom od ucha po ústa! Stefani povedala, že zatiaľ čo jej tvár silno krvácala, cestujúca sediaca za ňou len chladne pozerala do mobilu a predstierala, že nič nevidí.

„Snažím sa, aby som o tom neustále nepremýšľala, no hovoriť o tom je nevyhnutné. Keď si pomyslím, že som tu už nemusela byť, aby som svoj príbeh prerozprávala, naozaj to so mnou zamáva,“ uviedla Stefani. Stehy jej už odstránili a aktuálne čaká na informáciu, či bude potrebovať operáciu. Polícia po útoku zaistila nôž, ktorý bol u cestujúcej, ktorá sedela za Stefani. Predmet odoslala na analýzu, cestujúcu vypočula a prepustila.

Stefani neskôr na Instagrame prezradila, že autobusová spoločnosť odovzdala zábery z útoku polícii. Tá sa snaží zistiť, či ju napadla práve spomínaná cestujúca. „Nahrávka nenechá nikoho na pochybách, že medzi mnou a ňou nedošlo k žiadnej diskusii ani k výtržnostiam. Naopak, jednoducho len tak vstala a nožom, ktorý mala pri sebe, ma porezala, keď som spala,“ uzavrela mladá žena.