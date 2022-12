Múzeum The Beatles má nový jedinečný exponát: Fanúšikovia kapely išli z neho od smiechu do kolien!

Obvykle pri zmienke o hocijakej toalete ohrnieme nos. V tomto prípade to však neplatí. Fanúšikovia legendárnej kapely The Beatles sú nadšení, že si môžu na vlastné oči pozrieť záchod, na ktorom kedysi trónil sám John Lennon († 40)!

Toto rozhodne nečakali! Múzeum venované britskej kapele The Beatles v Liverpoole pozvalo fanúšikov skupiny na prehliadku nového záhadného exponátu. Keď však zistili, že ide o záchod Johna Lennona, od smiechu šli do kolien.

Múzeu ho zapožičal Gary Honniball, ktorý si porcelánovú toaletu kúpil v dražbe za vyše tisíc eur. Predtým bola súčasťou Johnovho vidieckeho sídla Tittenhurst Park, kde v rokoch 1969 až 1971 žil so svojou partnerkou Yoko Ono. Okrem iného tam zložil svoj hit Imagine.

Ako však povedal majiteľ múzea Roag Best, brat pôvodného bubeníka kapely Peta Besta, Garymu naň doma iba padal prach. Z toho dôvodu súhlasil s vystavením pomyselného trónu. „Pomysleli sme si, že je to trochu bizarné,“ priznal Roag. Napriek tomu to riskli a vyplatilo sa. Exponát návštevníkov veľmi baví.