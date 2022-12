Príbeh najvyššieho muža na svete: Neprehliadnuteľný nie je len výškou svojej postavy, ale tiež veľkosťou...

Príčinou Kösenovho mimoriadneho vzrastu bol nádor, ktorý ovplyvňoval činnosť hypofýzy. Lekári z Virgínie ho v roku 2010 operovali a liečili medikamentami na kontrolu rastových hormónov. V roku 2012 označili lekári Kösena za vyliečeného, pretože Turek už prestal rásť.

this is the door i need 😅

İşte ihtiyacım olan kapı 😅

.

.

.

.

.#bucharest #romania #turkey🇹🇷 @GWR pic.twitter.com/qZ4NKqmxem