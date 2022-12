Žena porodila dievčatko, to však nebolo všetko: O pár hodín prišla správa, ktorá jej zmenila život

Brenda Gomez Hernandezová (28) si pravidelne kupovala lístky do lotérie v nádeji, že raz musí vyhrať. Keď sa jej sen konečne splnil, neubránila sa slzám.

Ako o tom informoval People, žena zo Severnej Karolíny má dôvod na radosť. 9. novembra porodila dievčatko, no to v ten deň ďaleka nebolo všetko. O pár hodín prišla správa, že vyhrala 100-tisíc dolárov v lotérii.

Americká upratovačka si každý týždeň kupovala tiket do lotérie a dúfala, že raz to vyjsť musí. Keď to nakoniec prišlo, nemohla tomu uveriť. Výherný lístok Quick Pick si kúpila za 3 doláre. Najprv vyhrala „len“ 50 000 dolárov po zhode čísel štyroch loptičiek. Suma sa potom zdvojnásobila vďaka Power Play.

Brenda aj prezradila, ako postupovala pri výbere výherných čísel. Šťastnú ruku mala pri narodení jej dvoch synov, ktorých dátum narodenia sa rozhodla využiť. Mamička si tak môže sumu 65 015 dolárov, po zdanení, vychutnať spolu s nimi. Ako sama pri preberaní výhry povedala, veľká časť pôjde na zaplatenie jej domu.