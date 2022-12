Matka si nechala potetovať očné bielka, teraz ľutuje: Hrozivé, čo ju teraz čaká!

Amber Lukeová (32) má záľubu v rôznych vylepšeniach svojho tela. Naposledy sa odhodlala na tetovanie, ktoré dodnes ľutuje.

Ako o tom informoval New York Post, Amber Lukeová, matka piatich detí, doplatila na to, že nedala na rady svojej dcéry. Tá sa jej snažila vyhovoriť plán, dať si potetovať očné bielka. Varovala ju, že môže oslepnúť. Ženu to síce znepokojilo, ale nie natoľko, žeby od svojej predstavy úplne upustila.

Amber podľahla vylepšeniam na svojom tele už veľakrát. Môže sa pochváliť viacerými tetovaniami, ktoré má okrem iného aj na tvári, pírsingmi, prerezaným jazykom a najnovšie aj fialovým okom. Jej dcéra ju pred posledným zákrokom varovala, že môže natrvalo slepnúť, ona to však chcela skúsiť. Najprv váhala, preto si nechala potetovať len jednu buľvu.

V júli 2020 sa odhodlala na „vylepšenie“ jedného oka. Po zákroku nemala žiadne komplikácie, preto sa v decembri rozhodla, že to skúsi aj na druhom. Jedného dňa sa zobudila s opuchnutými viečkami. Keďže sa príznaky zhoršovali, rozhodla sa vyhľadať odbornú pomoc. Tri dni dostávala intravenózne lieky a podstúpila biopsiu problematického oka. Lekári sa vyjadrili, že Amber hrozí vznik šedého zákalu. Do diaľky nevidí takmer vôbec a prognózy nie sú o nič lepšie. Farba sa totiž už nedá odstrániť.

Amber svoje rozhodnutie ľutuje. Nemôže si vychutnať bežné činnosti ako kedysi. Negatívne reakcie jej okolia síce uznáva, ale berie ich ťažko. Vie totiž, keby počúvala svoju dcéru, nič z by sa nemuselo stať.