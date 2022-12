Meghan prezradila, aké bolo prvé stretnutie s Kate: Toto nech princezná ani nepozerá!

Seriál Harry & Meghan od streamovacej služby Netflix zatiaľ vyšiel len v dvoch upútavkách, ale už tie vzbudili rozruch. Prekvapene nepozerala len verejnosť, ale aj kráľovská rodina.

Ako o tom informoval Daily Mail, objavili sa správy, ktoré tvrdia, že sa kráľovská rodina pohádala s produkčným štábom. Dôvodom malo byť to, že sa pár rozhodol urobiť rozsiahle úpravy, ktoré by mohli premiéru dokumentu oddialiť na neurčito. Tvrdia, že sa v ňom vyskytujú nepravdivé informácie. Kráľ Karol III. a princ William sa chcú dokonca ku všetkým chybám verejne vyjadriť. William a jeho manželka Kate zase tvrdia, že si seriál ani nepozrú. Rovnako by na tom mali byť aj Harry a Maghan, ktorých sa prípad najviac dotýka.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa po dvoch uverejnených teasroch vyjadrili, že sa v nich nachádzajú informácie, ktoré tvorcom neposkytli. Úradníci z Buckinghamského aj Kensingtonského paláca si prvé epizódy seriálu pozrú vo štvrtok ráno. Anonymný zdroj pre denník The Sun uviedol, že kráľovská rodina sa nechce zapojiť do boja o titulky seriálu.

Ak sa v dokumente objaví niečo, čo tam nepatrí, celá kráľovská rodina bude požadovať opravu. Netflix tvrdí, že ponúkol právo na odpoveď vysokopostaveným členom kráľovskej rodiny, aby im umožnil reagovať na akékoľvek obvinenia uvedené v seriáli. Buckinghamský aj Kensingtonský palác to však popierajú. Tvrdia, že nič nedostali.

Seriál okrem iného odhaľuje doposiaľ skryté témy. Meghan Markle napríklad prezradila, aké bolo jej prvé stretnutie s Williamom a Kate. Zabehnutí členovia kráľovskej rodiny už vedeli, čo sa patrí, a čo naopak nie, ale pre ňu to bol iný svet. Pri prvom stretnutí so známym párom mala oblečené roztrhané nohavice a jednoduché barefoot topánky. Spočiatku si myslela, že formality patria len pred oči verejnosti, ale rýchlo zistila, že sa tak deje aj za zatvorenými dverami. Meghan priznala, že sa rada objíma, no Kate s Williamom sa tvárili až príliš formálne. Pri objímaní boli podľa vojvodkyne pomerne neistí.