Ministri vnútra Európskej únie sa dnes nezhodli na prijatí Rumunska a Bulharska do európskej zóny voľného pohybu. Potvrdila to eurokomisárka Ylva Johanssonová, podľa ktorej bol proti vstupu Rumunska do schengenu jeden členský štát a proti Bulharsku dva.

Český minister vnútra Vít Rakúšan vyjadril nad vývojom poľutovanie, zároveň privítal rozhodnutie prijať Chorvátsko. "Samozrejme pre slovenských občanov, pre ktorých je Chorvátsko tou najobľúbenejšou letnou destináciou, to znamená veľkú úľavu, znamená to cestovanie bez pasu, znamená to cestovanie bez hraničných kontrol," povedal novinárom v Bruseli. Je rozhodnuté: Schengenský priestor sa už o chvíľu rozšíri o túto krajinu! Správu aktualizujeme.