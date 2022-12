Neuveriteľné! Vypátrala svojho biologického otca po 56 rokoch od adopcie: Stačilo jej len jediné

Deanna Shrodesová z Floridy sa stretla so svojím biologickým otcom po neuveriteľných 56 rokoch. Tvrdí, že sa jej to podarilo vďaka viere.

Ako píše portál people.com, Deanna bola adoptovaná v roku 1966. Vo veku 27 rokov našla svoju biologickú matku Sally Kingovú a ďalších 20 rokov s ňou udržiavala kontakt. Pár mesiacov po diagnostikovaní rakoviny však zomrela. Pred smrťou Deanne neprezradila meno jej biologického otca, a tak sa odhodlaná žena rozhodla vypátrať ho sama. Pomocou dvoch indícií, ktoré jej dala matka – že jej otec je Grék a pochádza z Richmondu, ho hľadala 10 rokov.

Podarilo sa jej to začiatkom tohto roka. „Povedala som to svojmu manželovi, povedala som to svojej najlepšej kamarátke Laure... Možno si myslíte, že som blázon, ale ja som sa modlila. Boh mi povedal toto: 'Tvoj otec sa volá Gus',“ tvrdí Deanna. Jej otec Gus Nicholas má v súčasnosti už 92 rokov a žil v domove dôchodcov. „Bola som pripravená, že nájdem hrob, no našla som živého človeka. Bolo to úplne ohromujúce, nemohla som tomu uveriť,“ uviedla.