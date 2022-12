Mamičke zachránilo život tehotenstvo: Ani len netušila, čo v nej rastie! Hrozné zistenie

Žene zachránilo život jej predčasne narodené dieťatko. Zdravotníci jej povedali, že ak by porodila v plánovanom termíne, mohlo byť príliš neskoro.

Harriet Elsdonovej z Brentwoodu na pravidelnom vyšetrení u gynekológa zistili, že na pravom vaječníku jej rastie cysta. Ako píše Daily Mail, lekári pre ňu naplánovali kontrolné vyšetrenie v čase 29. týždňa tehotenstva, no v nemocnici skončila ešte predtým. Jej malá dcérka Maddison sa totiž začala pýtať na svet o 12 týždňov skôr.

Harriet s mužom Nicholasom Wilmshurstom-Smithom očakávali príchod dieťatka 1. októbra, no Maddison sa narodila už 1. júla. „Po troch zatlačeniach bola vonku. Bol to búrlivý zážitok. Keď sa narodila, bola veľmi maličká,“ zaspomínala 32-ročná mama. Po troch dňoch v nemocnici sa vrátila domov k svojim dvom chlapcom, Lincolnovi (4) a Loganovi (2). Maddison zostala na novorodeneckom oddelení.

7. júla, len päť dní po pôrode, sa Harriet pri návšteve svojho bábätka rozhodla ísť na vyšetrenie, pretože pociťovala silné bolesti na pravej strane žalúdka. Lekári jej diagnostikovali rakovinu. „Vo chvíli, keď povedali „nádor“ a „rakovina vaječníkov“, vedela som, že bude nasledovať chemoterapia. Vedela som, že ju musím podstúpiť, pretože musím zostať nažive pre svoje deti,“ povedala Harriet.

Trojnásobná mama podstúpila operáciu, pri ktorej jej odstránili pravý vaječník a jeden vajcovod a o niekoľko týždňov na to začala s chemoterapiou. Posledná ju čaká práve pred Vianocami. „Mám pocit, že vidím svetlo na konci tunela. Je to už pol roka, ale mám sa dobre a mám vedľa seba svoje dievčatko,“ hovorí šťastná mamina. „Bola som príliš zaneprázdnená staraním sa o svojho novorodenca, aby som sa bála o seba,“ doplnila.

Malá Maddison má v súčasnosti už 20 týždňov a darí sa jej. „Hoci bola pri narodení maličká, v porovnaní s inými predčasne narodenými deťmi sa jej na oddelení darilo. Od svojho narodenia je veľmi silná. Akoby vedela, že musí prísť na svet skôr, aby mi zachránila život. Skutočne sa jej to podarilo, no nepoviem jej to, pretože to ako tínedžerka použije proti mne,“ zavtipkovala Harriet.