Slovensko pomáha Ukrajine: Vojnou sužovaná krajina dostane niekoľkomiliónový dar

Slovensko daruje Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote viac ako 10,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.

Ministerstvo obrany využije možnosť refundácie časti výdavkov súvisiacich s darovaním vojenského materiálu cez Európsky mierový nástroj.

"Vzhľadom na pokračovanie vojenskej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine a v nadväznosti na jej požiadavky sa týmto navrhuje, aby vláda SR schválila darovanie ďalšieho vojenského materiálu," skonštatovalo.



Na hraniciach môžu pomôcť vojaci

Na kontrolu hranice Slovenska s Ukrajinou môže byť do konca roka 2023 denne nasadených do 500 profesionálnych vojakov. Policajtom majú vojaci pomáhať aj pri zabezpečovaní verejného poriadku v blízkosti vnútorných hraníc SR z dôvodu výrazného nárastu nelegálnej migrácie. Na tento zámer vláda v stredu schválila do 100 vojakov denne v termíne od 16. decembra 2022 do 31. marca 2023.

Na slovensko-ukrajinskej hranici majú vojaci vykonávať spolu s policajtmi hraničný dozor na hraničných priechodoch aj tzv. zelenej hranici. Zároveň môže byť podľa požiadavky Policajného zboru nasadený vrtuľník Ozbrojených síl SR v čase očakávaného nedovoleného prekročenia vonkajšej hranice SR vzdušným dopravným prostriedkom. Vykonávanie letov je možné s prítomnosťou príslušníkov Policajného zboru na palube.

V rámci zabezpečovania poriadku vnútorných hraníc majú byť profesionálni vojaci nasadzovaní do spoločných hliadok s policajtmi najmä na bývalých hraničných priechodoch na hranici s Maďarskom a Českou republikou.