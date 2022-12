Majiteľ veľkej firmy prepustil 2700 zamestnancov a potom... Ľudia zostali v šoku z toho, čo spravil

David Belford je majiteľom veľkej nábytkárskej firmy. Po hromadnej výpovedi, ktorú dal svojim zamestnancom o ňom viac nikto nepočul. Reaguje len na jednu vec, zakazuje, aby niekto zachraňoval jeho firmu.

Ako o tom informoval New York Post, David Belford je bohatý podnikateľ z amerického Ohia. Vlastí spoločnosť United Furniture Industries, z ktorej nečakane pred Dňom vďakyvzdania prepustil 2 700 zamestnancov. Okrem vysokého čísla vás prekvapí aj spôsob, akým to urobil. Pracovnú zmluvu so svojimi podriadenými totiž rozviazal prostredníctvom textových správ a e-mailov. Dôvod však neuviedol.

Zamestnanci spoločnosti UFI dostali 21. novembra počas noci správu o tom, aby na druhý deň neprišli do práce, pretože ich pracovné miesta boli s okamžitou platnosťou zrušené. Od kurióznej hromadnej výpovede o podnikateľovi nikto nepočul. Nereagoval na telefonáty svojich bankárov, ani právnikov prepustených zamestnancov. Spoločnosť tak ostala bez potrebného vedenia a pracovných síl.

Ľudia sa domnievajú, že David by sa mal nachádzať v Paríži. Predstavenstvo sa z dôvodu úpadku spoločnosti 20. novembra rozhodlo, že podá žiadosť o ochrane pred bankrotom. Doposiaľ nezvestný podnikateľ však na to zareagoval s tým, že pre záchranu firmy nemajú robiť vôbec nič.

Belfordovo mlčanie spôsobilo to, že veritelia spoločnosti sa snažili zistiť, čo urobiť s jej majetkom, zmluvami a inými záväzkami. Stratený podnikateľ je však jedinou osobou, ktorá má právomoc prijímať právne rozhodnutia. Širšie vedenie pritom tvrdí, že o plánoch svojho nadriadeného netušilo. Prekvapené ostali aj banky, s ktorými mala firma dobré obchodné vzťahy. Situácia je naďalej napätá, prepustení zamestnanci sa domáhajú svojich práv a najmä vysvetlenia.