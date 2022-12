Hrozivá štatistika: V Iráne bolo tento rok popravených viac ako 500 ľudí

V Iráne bolo v tomto roku popravených už viac ako 500 ľudí. Uviedla to mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku.

Upozornila, že je to výrazne viac ako v roku 2021 a posilňuje to obavy zo zvýšeného používania trestu smrti v islamskej republike. Od začiatku roka bolo v Iráne popravených najmenej 504 ľudí, oznámila agentúre AFP mimovládna organizácia, ktorá sa snaží potvrdiť ďalšie prípady odsúdených, údajne popravených obesením. Táto informácia prichádza v čase rastúcich obáv zo zvýšeného používania trestu smrti zo strany iránskych úradov proti osobám zapojeným do protestného hnutia, ktoré krajinou otriasa od polovice septembra.

Štatistika IHR už zahŕňa štyri osoby, ktoré boli podľa iránskych médií popravené v nedeľu po usvedčení zo "spolupráce" s Izraelom. Podľa mimovládnej organizácie boli títo ľudia popravení iba sedem mesiacov po svojom zatknutí a odsúdení boli "bez spravodlivého procesu, za zatvorenými dverami pred revolučným súdom". "Ich rozsudky nemajú žiadnu právnu platnosť," uviedol vo vyhlásení riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-moghaddam. "Tieto popravy majú šíriť strach v spoločnosti a odvádzať pozornosť verejnosti od zlyhania spravodajských služieb Islamskej republiky," dodal.

Mimovládne organizácie vyjadrili znepokojenie nad počtom popravených žien v Iráne. Často boli odsúdené za zabitie partnerov alebo príbuzných pri domácom násilí. Počet popravených žien je tento rok najvyšší za posledných päť rokov, uvádza IHR. Jednou z nedávno popravených osôb je žena odsúdená za vraždu svojho nevlastného otca, uviedla organizácia.

Irán teraz popravuje viac odsúdených ako ktorákoľvek iná krajina okrem Číny, uvádza organizácia Amnesty International, ktorá v roku 2021 v Iráne napočítala 314 popráv.