Chorvátsko na nohách: Policajné oddelenia dostali sériu bombových hrozieb: Muži zákona konajú

V Chorvátsku v pondelok evakuovali po sérii anonymných bombových hrozieb niekoľko policajných staníc, nákupných centier a súdov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Polícia uviedla, že niekoľko policajných oddelení dostalo "anonymné hlásenia, že výbušné zariadenia boli údajne umiestnené" na rôznych miestach po celej krajine. Chorvátske médiá uviedli, že polícia doteraz žiadne výbušné zariadenia nenašla.

Jednou z evakuovaných budov bol aj najvyšší súd. Jeho predseda Radovan Dobronič pre televíziu HRT povedal, že informáciu o bombovej hrozbe dostal počas rokovania s delegáciou ukrajinského najvyššieho súdu. "Zdá sa mi, že to bolo urobené zámerne v tejto chvíli," povedal.

Anonymné vyhrážky pravdepodobne súvisia s diskusiou o tom, či by sa Chorvátsko ako člen Európskej únie a NATO malo pripojiť k výcviku ukrajinských vojakov v rámci boja proti ruskej invázii, uvádza AP. Chorvátska vláda je tomu naklonená. Prezident Zoran Milanovič to odmieta a tvrdí, že by to znamenalo priame zapojenie Chorvátska do vojny na Ukrajine.