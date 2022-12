Hádžete použité batérie do zmiešaného odpadu? Ani neviete, ako veľmi riskujete

Analýza britskej neziskovej organizácie Material Focus vysvetľuje, prečo je dôležité dôsledne odnášať monočlánkové batérie na špeciálne odberové miesta a nevyhadzovať ich do zmiešaného odpadu.

Lítium-iónové batérie môžu pri poškodení alebo rozdrvení explodovať a vyvolať požiar na skládke. V Británii sú vraj zodpovedné za 700 požiarov skládok ročne. Požiar zmiešaného komunálneho odpadu pritom produkuje vysoko toxické plyny poškodzujúce životné prostredie a zdravie ľudí.

„Stále viac ľudí dáva zariadenia obsahujúce tieto batérie do komunálneho odpadu. To spôsobuje skutočný problém, pretože majú tendenciu, keď sú poškodené, explodovať alebo sa vznietiť. Keď ich dáte do zmiešaného odpadu, pravdepodobne sa rozdrvia, rozbijú alebo sa namočia. To môže spôsobiť ich skrat. A samozrejme sú potom v prítomnosti iného horľavého materiálu, ako je plast či papier, čo môže viesť k pomerne veľkým požiarom,“ uviedol vo vyjadrení pre BBC News Ben Johnson z Asociácie environmentálnych služieb (ESA).

Aj keď batéria neexploduje a nespôsobí požiar, predstavuje pre životné prostredie veľkú hrozbu. Elektrické napätie v nich je výsledkom chemických reakcií, na ktorých sa zúčastňujú rôzne prvky, vrátane tých, ktoré sú škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie, zdravie a život ľudí. Pokiaľ je batéria vyhodená do zmiešaného odpadu a dostane sa na skládku, potom sa škodlivé prvky z nej môžu uvoľniť a dostať do životného prostredia.