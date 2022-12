Mimomanželský sex bude v tejto krajine trestaný basou: Pozor, zákon platí i pre turistov!

Indonézsky parlament má tento mesiac schváliť nový trestný zákonník, ktorý bude mimomanželský sex postihovať odňatím slobody až na jeden rok.

Zákon sa má podľa indonézskych politikov vzťahovať aj na turistov. Trest za cudzoložstvo môže nadobudnúť účinnosť iba v prípade, že existujú strany, ktoré podajú sťažnosť na úrady, tvrdia indonézske úrady.

Poslanec Bambang Wuryanto, ktorý je jedným z navrhovateľov zmeny trestného zákonníka, podľa BBC tvrdí, že novelizácia by mohla byť schválená do polovice decembra. Ak bude zákon schválený, vzťahoval by sa na indonézskych občanov aj cudzincov.

Zákon tiež umožňuje rodičom nezosobášených osôb nahlásiť ich, ak budú súložiť pred svadbou. Za spolužitie pred svadbou hrozí až polročné väzenie.

Indonézske turistické agentúry a podnikatelia v turizme varujú, že zákon poškodí turizmus v krajine, pretože cudzinci sa budú báť postihov. Na Západe je totiž veľmi bežné spolužitie mimo manželstva. Ľudia, ktorí spolu žijú roky mimo manželstva, môžu byť trestaní, aj keď žijú monogamne a majú spolu deti.

„Pre obchodný sektor bude implementácia tohto zvykového práva vytvárať právnu neistotu a prinúti investorov, aby prehodnotili investovanie v Indonézii,“ uviedol hovorca Asociácie zamestnávateľov v Indonézii (APINDO).

Zmena trestného zákonníka mala byť schválená už v roku 2019, ale vyvolala celonárodné protesty. Desaťtisíce demonštrantov vrátane študentov vyšli do ulíc v mestách po celej Indonézii, pričom hlavné strety sa odohrali v hlavnom meste Jakarte. Proti demonštrantom, ktorí na políciu hádzali kamene, bol použitý slzný plyn a vodné delo.