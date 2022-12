Prebúdzajú sa zo zlého sna? Čína po nekonečných mesiacoch potešila obyvateľov

Čína čiastočne zmierňuje prísne protikoronavírusové opatrenia. Napríklad ľudia v Pekingu a v najmenej ďalších 16 veľkých mestách môžu oddnes do mestskej hromadnej dopravy bez toho, aby na to potrebovali test, ktorý nie je starší ako 48 hodín.

Agentúra AP však podotýka, že úrady stále ešte nedali verejnosti najavo, kedy by mohla skončiť takzvaná politika nulového covidu, kvôli ktorej musia milióny ľudí zostávať doma a kvôli ktorej v uplynulých dňoch prepukli protesty.

Veľké priemyselné centrá ako Kuang-čou znovu otvorili trhy a firmy a zrušili väčšinu obmedzení pohybu, avšak vo štvrtiach, kde sa prípady koronavírusovej infekcie stále objavujú, reštrikcie zostávajú v platnosti. Nemenovaný zdroj agentúre Reuters povedal, že firma Foxconn očakáva, že ešte tento mesiac alebo začiatkom budúceho plne obnoví výrobu vo svojej fabrike v Čeng-čou, ktorá je najväčším výrobcom iPhonov na svete.

Uvoľňovanie ale so sebou prináša aj zmätky, pretože napríklad v Pekingu ľudia síce môžu do MHD bez testu, na vstup do kancelárskych budov ho ale stále potrebujú.